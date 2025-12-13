Messerattacke in NRW: Mann sticht auf Familie ein - Mutter und vier Kinder schwerst verletzt
Bergkamen - Im nordrhein-westfälischen Bergkamen im Ruhrgebiet hat ein 20-Jähriger mit einem Messer auf eine 26-Jährige und ihre vier Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren eingestochen.
Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war es am frühen Samstagmorgen in einer Hochhaussiedlung in der Zentrumstraße zu dem versuchten Mord an der fünfköpfigen Familie gekommen.
Demnach ging der Tatverdächtige gegen 5.30 Uhr mit einem Messer erst auf die Mutter und dann auf ihre Kinder los und fügte allen fünf schwere Stich- und Schnitt-Verletzungen zu.
Ob für die Opfer Lebensgefahr besteht, war zunächst nicht klar. Die Polizei sprach davon, dass die Familienmitglieder "schwerst verletzt" seien.
Nach der Tat flüchtete der Angreifer, bei dem es sich nach Informationen des Westfälischen Anzeigers um einen Bekannten der Mutter handelt, in unbekannte Richtung.
Der Täter wurde bislang noch nicht gefasst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach dem Verdächtigen.
Polizei fahndet mit Großaufgebot nach Täter
Dazu haben die Ermittler auch Fotos des Gesuchten veröffentlicht und bitten um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Bei Antreffen des Beschuldigten soll dieser jedoch nicht angesprochen werden, wie die Beamten betonten. "Wählen Sie umgehend den Notruf der Polizei, 110!", hieß es stattdessen.
Neben Polizisten sind auch Feuerwehr und Rettungskräfte sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Das Wohngebiet wurde weiträumig abgesperrt.
Die Hintergründe der Tat sind bislang noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Erstmeldung vom 13. Dezember, 12.26 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.28 Uhr.
