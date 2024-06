Nach Mannheimer Messer-Mord: Das fordert die Polizei nun!

Mannheim - Nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim hat die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Trauerbeflaggung während der Fußball-Europameisterschaft gefordert.

Ein Blumenmeer und viele betroffene Mienen zeugen von dem schrecklichen Mord an Rouven L. © Uli Deck/dpa

Nach der Attacke am vergangenen Freitag war der 29-jährige Polizist Rouven Laur gestorben.

"Der Name des Kollegen wird in ganz Deutschland gegen Gewalt gegen die Polizei, für unsere Trauer um ihn und viele anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst getötet oder Opfer wurden, stehen", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt laut einer Mitteilung am Donnerstag.

Und weiter: "Als äußeres Zeichen fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Trauerbeflaggung über die gesamte Zeit der Fußball-EM und nicht nur bis zur Beisetzung des Kollegen."

Laur war auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Angreifer mit einem Messer niedergestochen worden und erlag später seinen Verletzungen.

Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde danach von einem weiteren Polizeibeamten angeschossen und konnte noch nicht vernommen werden.