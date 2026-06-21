Polizist schießt auf Messermann: 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Krefeld - Ein Polizist hat in der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt.

Polizeibeamte sichern am Tatort in Krefeld-Uerdingen in der Nacht Spuren und Beweise. © Christoph Reichwein/dpa

Zuvor sei bei einer Auseinandersetzung des 41-jährigen Mannes mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen in der Nacht mit.

Beim Eintreffen von zwei Beamten habe der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht.

Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.

Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wie es weiter hieß.