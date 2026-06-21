Polizist schießt auf Messermann: 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus
Von Holger Mehlig
Krefeld - Ein Polizist hat in der nordrhein-westfälischen Stadt Krefeld auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt.
Zuvor sei bei einer Auseinandersetzung des 41-jährigen Mannes mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen in der Nacht mit.
Beim Eintreffen von zwei Beamten habe der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht.
Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.
Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wie es weiter hieß.
Aus Neutralitätsgründen übernahm demnach die Polizeibehörde in Gelsenkirchen die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall in Krefeld.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa