Messerattacke in Hamburg: Tatverdächtiger bei Ausreise gefasst

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am 7. Juni wurde eine Person bei einem Messerangriff im Hamburger Stadtteil St. Georg verletzt. Inzwischen konnte ein Tatverdächtiger verhaftet werden.

Die Person kam verletzt ins Krankenhaus. © Lenthe-Medien

Durch die Ermittlungen der Hamburger Polizei geriet ein 36-jähriger Afghane in den Fokus, gegen den sich im weiteren Verlauf der dringende Tatverdacht erhärtete.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Dieser versuchte aus Deutschland auszureisen, wurde dabei allerdings von Bundespolizisten am Flughafen Berlin-Brandenburg gefasst. Nun sitzt der 36-Jährige in Untersuchungshaft.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg am 7. Juni gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall gegen 13.40 Uhr in der Hammerbrookstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren eine Frau und ihr Bekannter (34) auf der Straße unterwegs, als sie von einem Mann angegriffen wurden. Dieser habe mutmaßlich versucht, ihnen die Rucksäcke zu klauen.