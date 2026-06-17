Mann mit Messer vor Kindergarten niedergeschossen: Suche nach Motiv

Erkrath - Einen Tag nach einem Polizeischuss auf einen bewaffneten Mann in Erkrath bei Düsseldorf ist weiter unklar, was der 59-Jährige mit einem Messer vor einer Kindertagesstätte wollte.

Polizisten stehen an der Kindertagesstätte, vor der es am Dienstag zu einer Schussabgabe gekommen war. © Christoph Reichwein/dpa

Der Schwerverletzte liege im Krankenhaus und habe bisher nicht vernommen werden können, sagte eine Staatsanwältin in Wuppertal.

Zusätzlich würden aber auch noch weitere Zeugen des Geschehens befragt.

Die Polizei hatte den mit einem größeren Küchenmesser bewaffneten Mann mit einem gezielten Schuss gestoppt.

Nach Angaben der Polizei war dieser auf die Beamten zugelaufen und hatte sie bedroht.

"Um einen Angriff mit dem Messer abzuwehren, wurde geschossen", hatte ein Polizeisprecher gesagt.