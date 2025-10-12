Schockierende Reaktion: Teenager sticht Kumpel in Wiesbaden nieder

Wiesbaden (Mainz-Kastel) - Ein Streit zwischen zwei befreundeten Jungen in Wiesbaden (Mainz-Kastel) hat am Samstagnachmittag ein erschreckendes Ende genommen. Ein 13-Jähriger soll auf einen 14 Jahre alten Freund mit einem Messer eingestochen und ihn dabei verletzt haben.

Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel ereignete sich am Samstagnachmittag eine schockierende Messerattacke. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Polizeiangaben zufolge waren die beiden zuvor gemeinsam mit weiteren Freunden in der elterlichen Wohnung des 14-Jährigen.

Nachdem die Jugendlichen die Wohnung verlassen hatten, kam es vor dem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Witz" zu einem Streit, der plötzlich eskalierte.

Dabei soll der 13-Jährige einmal mit einem Taschenmesser in den Oberschenkel seines Kumpels gestochen haben und anschließend geflüchtet sein.

Mehrere Streifenwagen rückten an, nachdem die Polizei über den Vorfall gegen 16.55 Uhr informiert worden war.

Der verletzte Jugendliche wurde vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzung sei nicht lebensgefährlich, er befinde sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.