Sechs gegen einen: 16-Jähriger in Unterführung von Teenagern niedergestochen

Leverkusen - In Leverkusen hat ein junger Täter mehrfach mit einem Messer auf einen 16-Jährigen eingestochen und den Jugendlichen schwerst verletzt. Zuvor hatte der Leverkusener versucht, vor dem Angreifer und mehreren Komplizen zu flüchten.

Der 16-Jährige war in einer Unterführung in Leverkusen auf seine Angreifer getroffen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Montag mitteilte, war der 16-Jährige am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Unterführung der Bahnhaltestelle "Leverkusen Mitte" auf eine etwa sechs- bis siebenköpfige Gruppe getroffen.

Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Unruhestifter zunächst auf den Jugendlichen zu und verklickerten ihm, in seine Taschen schauen zu wollen, woraufhin der Bedrohte kurzerhand die Flucht ergriff.

Ein etwa 1,80 Meter großer junger Mann im gleichen Alter soll daraufhin jedoch aus der Gruppe herausgetreten sein und die Verfolgung des Teenagers aufgenommen haben, ehe er mehrfach mit einem Messer auf sein flüchtendes Opfer einstach.

"Anschließend flüchtete der Angreifer ohne Beute in Richtung der Rialto-Boulevard-Brücke und ließ den Überfallenen schwer verletzt zurück", schilderte der Sprecher.

Hinzu alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Leverkusener, ehe er mit mehreren Stichverletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Dort sei er intensivmedizinisch versorgt worden, hieß es.