Streit bei Kerb eskaliert: Junger Mann niedergestochen und schwer verletzt

Landkreis Germersheim/Rülzheim - Auf der Kerb gerieten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger aneinander. Später wurde der Ältere der beiden auf offener Straße niedergestochen. Der jüngere Mann gilt als dringend tatverdächtig, er wurde am Montag in Untersuchungshaft genommen. Der Verdacht des versuchten Totschlags steht im Raum!

In Rülzheim im Landkreis Germersheim kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer blutigen Attacke: Ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Verdächtige sei einem Haftrichter vorgeführt worden. "Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags", teilten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag gemeinsam mit. Im Anschluss sei der 18-Jährige in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden.

Die Bluttat ereignete sich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gemeinde Rülzheim im rheinland-pfälzischen Landkreis Germersheim, wie die beiden Behörden weiter mitteilten.

Demnach entbrannte kurz nach Mitternacht auf dem Kerbplatz aus noch unbekannter Ursache ein heftiger Streit zwischen den beiden jungen Männern. Dabei blieb es jedoch bei einem Wortgefecht, umstehende Kerbbesucher konnten die Auseinandersetzung schlichten.

Später wurde der 19-Jährige dann in der Nähe des Kerbplatzes in der Straße Im Hubenweg attackiert und niedergestochen. Der Täter stach dabei mehrfach auf den Körper des Mannes ein "und trat ihm zudem an den Kopf, als er zu Boden ging", wie ein Sprecher hinzufügte.

"Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr", hieß es weiter.