Streit am späten Abend: Mann mit Messer schwer verletzt

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde am Sonntagabend ein Mann mit einem Messer verletzt.

Ein 42-Jähriger wurde am Sonntag in Mühlhausen mit einem Messer schwer verletzt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei berichtet, waren kurz vor 22 Uhr im Bereich der Brückenstraße zwei Männer aneinandergeraten.

Ein 42-Jähriger wurde hierbei mit einem Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Verwundete wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den Hintergründen des Streits gibt es bislang noch keine Informationen, hieß es.