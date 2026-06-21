Messerattacke an Potsdamer Baggersee: 21-Jähriger verletzt

Potsdam - An einem Baggersee in Potsdam-Stern ist ein 21-Jähriger am Freitag mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. (Symbolbild) © Manuel Genolet/dpa

Die Rettungsstelle informierte die Polizei gegen 17.15 Uhr über einen verletzten Mann an der Fichtenallee, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der 21-Jährige zufällig auf den späteren Verdächtigen. Die beiden gerieten offenbar aufgrund eines persönlichen Konflikts in Streit.

Hintergrund soll die Beziehung des jungen Mannes zu einer Frau aus dem Umfeld des Verdächtigen gewesen sein.

Der 26-Jährige soll dem 21-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer mithilfe der betreffenden Person ausfindig machen und vorläufig festnehmen.