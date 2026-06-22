Todesfall nach Messerangriff in Mannheim: In welchem Verhältnis standen die Opfer?

Mannheim - Nach dem Tod eines mutmaßlichen Messerangreifers bei einem Polizeieinsatz in Mannheim laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Unklar sei auch noch, in welchem Verhältnis der 53-Jährige zu den beiden Menschen stand, die er schwer verletzt haben soll, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Morgen mit.

Früheren Angaben zufolge soll der Mann in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung mehrere Menschen angegriffen haben. Eine 26-Jährige sei reanimiert und in einem Krankenhaus notoperiert worden.

Ein 76 Jahre alter Mann sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Weil der Deutsche laut Mitteilung Aufforderungen der Polizei nicht nachkam, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang zur Wohnung.