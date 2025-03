Streit endet blutig: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Essen - Blutige Auseinandersetzung in Essen: Am Samstag hat ein 24-Jähriger auf offener Straße lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Durch die Fahndung seien schließlich ein 27-jähriger Syrer und ein 17-jähriger Afghane als Tatverdächtige identifiziert und noch in der Nähe des Tatorts angetroffen worden, erklärte die Polizei.

Nachdem der 24-Jährige verletzt worden war, flüchteten die Beteiligten vom Tatort. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Nach Angaben der Polizei war es gegen 17.20 Uhr in der Meyer-Schwickerath-Straße zu dem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Sie seien durch eine "Stichwaffe" verursacht worden, teilte die Polizei mit. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Das Opfer war am Sonntag nicht mehr in Lebensgefahr.

Es werden Zeugen gesucht - wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter Tel. 0201/8290 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de mit der Polizei Essen in Verbindung setzen.