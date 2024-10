Streit eskaliert: Frau sticht auf zwei Reisende in Zug ein

Offenburg - Während einer Zugfahrt im Ortenaukreis ist es am Sonntagmorgen zu einer Messerattacke gekommen. Die Täterin flüchtete.

Am Bahnhof Offenburg verließ die Täterin die Bahn. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

In einem Regionalzug zwischen Gengenbach und Offenburg gerieten zwei Frauen in einen Streit. Während der Auseinandersetzung gegen 8 Uhr zog eine der Beteiligten ein Messer.

Dann soll sie auf ihr Gegenüber eingestochen und diese am Bein verletzt haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Auf dem Weg nach draußen verletzte die Angreiferin eine weitere Frau am Arm.

Am Halt Offenburg flüchtete die Täterin schließlich aus der Bahn. Sie konnte bislang noch nicht gefasst werden.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: