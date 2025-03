Streit im Festzelt eskaliert: Jugendlicher mit Messer verletzt

Wört - Ein Streit zwischen zwei Besuchern auf einer Faschingsparty am Sonntagabend in Wört (Ostalbkreis) eskalierte. Der Angreifer wird noch gesucht.

Die Polizei fahndete am Abend nach dem Täter. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

In einem Festzelt in der Dinkelsbühler Straße griff ein bislang unbekannter Mann einen 17-Jährigen an. Der Angreifer schlug gegen 20.45 Uhr auf sein am Boden liegendes Opfer ein und zückte ein Messer.

Der Jugendliche wurde durch den Angriff leicht verletzt. Laut Polizeiangaben wurde er medizinisch versorgt.

Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.