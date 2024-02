Streit eskaliert! 29-jähriger Mann nach Messerattacke festgenommen

Mechernich - Ein Streit zwischen zwei Männern in Mechernich ist für einen 35-Jährigen im Krankenhaus zu Ende gegangen.

Der mutmaßliche Täter (29) wurde von der zuständigen Polizeibehörde in Euskirchen vorläufig festgenommen (Symbolbild). © Johannes Neudecker/dpa

Die Männer hätten sich am Rosenmontagabend zunächst mit Worten gestritten und seien dann körperlich aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag in Euskirchen mit.

Im Verlauf der Streitigkeiten habe ein 29-Jähriger dem 35-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen.

Der Verletzte konnte sich auf die andere Straßenseite retten und dort an einem Haus um Hilfe bitten.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.