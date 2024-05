Streit in Obdachlosenheim eskaliert: 62-Jähriger greift Zimmergenossen mit Messer an - Festnahme!

Der mutmaßliche Täter (62) wurde von der Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Das gaben die Ermittler am Freitag bekannt.

Demnach sei der Angriff bereits am Mittwoch im Rahmen einer Grillparty in der Einrichtung geschehen.

Zuvor sollen sich die beiden Männer in einem Streit befunden haben.

Der 44-Jährige sei bei dem Angriff lebensgefährlich am Bauch verletzt worden, so die Polizei weiter. Er wurde noch am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 62-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.