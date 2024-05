Streit in WC eskaliert: Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt

Trossingen - In einer Unterkunft für Geflüchtete in Trossingen ist ein Streit unter zwei Männern eskaliert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, gerieten ein 19-Jähriger und ein 34-jähriger am Mittwochnachmittag ist in einer Unterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße in einen Streit.

Der 19-Jährige stach in der Gemeinschaftstoilette auf den 34-Jährigen ein. Er wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht.

Der junge Mann flüchtete nach der Tat zunächst. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später in der Stadt festnehmen.