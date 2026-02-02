Streit mit Messer und Pfefferspray auf offener Straße eskaliert: 19-Jähriger im Krankenhaus

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zum Montag ein 19-Jähriger verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren er und sein Begleiter gegen 23.30 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs, als sie in Streit mit vier Männern gerieten.

Zwei von ihnen zückten ein Messer und verletzten den 19-Jährigen an der linken Hand.

Die anderen beiden sollen ihn mit einer Glasflasche auf die Schulter geschlagen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt.