Messerangriff in Mathäser-Einkaufspassage: Zielfahnder nehmen Verdächtige fest

München - Nach der Messerattacke auf einen 26-Jährigen in der Mathäser-Einkaufspassage in München haben Zielfahnder zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die Münchner Kriminalpolizei konnte zwei Tatverdächtige ermitteln. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Bei ihnen handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen und einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Lindau. Die beiden Afghanen konnten am Montag in den Abendstunden im Landkreis Pfaffenhofen widerstandslos festgenommen werden.

Das Amtsgericht München erließ Haftbefehl. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr war ein 26-jähriger Afghane in der Bayerstraße im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage in München mit einer Gruppe Männer aneinandergeraten.

Dabei wurde der 26-Jährige mit einem Messer niedergestochen. Anschließend flüchteten die Täter.

Das Opfer wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Etwa fünf Personen sollen laut Polizei an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.