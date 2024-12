Streit über Lohn eskaliert: Angestellter geht mit Messer auf Chef los

Ahrensburg/Hoisdorf/Hamburg - Nach einem Messerangriff auf einen Mann im Kreis Stormarn hat sich der Tatverdächtige in Hamburg der Polizei gestellt.

Nachdem sich der 22-jährige Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch selbst der Polizei gestellt hatte, ist er festgenommen worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 22-Jährige sei gegen 1 Uhr in der Nacht auf der Dienststelle erschienen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Er wurde festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Am Dienstag hatte die Polizei ergebnislos zwei Wohnungen nach dem Verdächtigen durchsucht.

Er soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Streit einen 57-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Als die Polizei eintraf, sei der Verletzte bereits eigenständig auf dem Weg in ein Krankenhaus gewesen und der Verdächtige geflüchtet.

Erste Ermittlungen führten zu einer Anschrift in Ahrensburg. Mithilfe des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten Beamte die Wohnung. Auch einen weiteren möglichen Aufenthaltsort in Hoisdorf überprüfte die Polizei ohne Erfolg.

Früheren Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge soll der 22-Jährige bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers über Lohnzahlung in eine Auseinandersetzung geraten sein.