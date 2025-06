Nachbarn hören Streit, plötzlich liegt ein Mann stark blutend im Hausflur

Alles in Kürze

Die tatverdächtige Ehefrau (33) wurde in der Nacht unweit des Tatorts festgenommen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung auf der Bergisch-Gladbacher-Straße in Köln-Dellbrück.

Die Wunde befand sich demnach am Oberkörper des 38-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen die tatverdächtige Ehefrau (33) noch in der Nacht unweit des Tatorts fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Nachbarn gegen 1 Uhr die Leitstelle alarmiert, nachdem sie eine lautstarke Auseinandersetzung bemerkt und den 38-Jährigen kurz darauf stark blutend im Flur des Mehrfamilienhauses vorgefunden hatten.

Laut den Angaben der Sicherheitsbehörde wird das Opfer derzeit noch intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestehe aktuell aber nicht.

Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zur Motivlage sowie zu den Hintergründen der Streitigkeit aufgenommen.