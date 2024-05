Streit unter Männern eskaliert: Messer sorgt für lebensgefährliche Verletzungen

Die Polizei hofft bei der Lösung des Falls auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, schwebte einer der Männer nach dem Vorfall am Montagabend vorübergehend in Lebensgefahr. Sein Zustand sei nun aber stabil.

Ein Zeuge hatte demnach einen Streit zwischen vier Männern in der Georg-Hennch-Straße und der Redtenbacherstraße gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten einen 19-Jährigen mit Schnittverletzungen vor.

Im Zuge einer Fahndung machten die Beamten einen weiteren 19-Jährigen und zwei 18-Jährige ausfindig, die ebenfalls verletzt waren.

Zwei der Männer mussten laut Polizei im Krankenhaus operiert werden, zwei weitere wurden leicht verletzt. Welche Beteiligten schwer und welche leicht verletzt wurden, teilte die Sprecherin nicht mit.