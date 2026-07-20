Streit zwischen Männern eskaliert: Plötzlich zückt einer der beiden ein Messer und sticht zu

Hamburg - Heftige Szene in der Hansestadt: Am Sonntagabend sind zwei Männer vor einem Kiosk in einen Streit geraten. Daraufhin wurde einer der beiden mit einem Messer attackiert.

Am Sonntagabend eskalierte ein Streit zunächst vor und dann in dem Hamburger Kiosk. © Nonstopnews

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr im Ratsmühlendamm in Hamburg, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen sind dabei zunächst zwei Männer im Alter von 35 und 40 vor einem Kiosk in Streit geraten. Diese sollen zuvor reichlich Alkohol und mutmaßlich auch andere Drogen konsumiert haben.

Der Streit spitzte sich daraufhin so weit zu, dass sich dieser in den Innenraum des Kiosks verlagerte. Der 35-Jähriger griff schließlich zu einem Messer und stach dem 40-Jährigen damit in den Oberkörper.

Daraufhin lief dieser aus dem Kiosk heraus, ehe der 35-Jährige draußen erneut zustach. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß.

Nach einer Fahndung konnte der stark alkoholisierte 35-Jährige im näheren Umfeld schließlich vorläufig festgenommen werden.