Tödliche Messerattacke auf offener Straße: 22-Jähriger stirbt vor den Augen zahlreicher Zeugen
Trier - Tödlicher Gewaltausbruch am helllichten Tag! In Trier ist ein 22 Jahre alter Mann nach einer Messerattacke auf offener Straße gestorben. Zahlreiche Menschen wurden Zeugen der Tat.
Nach Angaben der Polizei waren Zeugen am Mittwochmorgen gegen 9.55 Uhr auf die Tat in der Robert-Schuman-Allee aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte.
Demnach soll ein 22-Jähriger einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei den tatverdächtigen 22-Jährigen wenig später an und nahm ihn vorläufig fest.
Der schwer verletzte 22-Jährige wurde noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte erlag er allerdings seinen Verletzungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Ermittler bislang noch keine Angaben machen.
Zahlreiche Menschen wurden ungewollt Augenzeugen der grausamen Gewalttat
Da sich die Tat auf offener Straße ereignete, wurde sie von mehreren Zeugen beobachtet. Diese werden derzeit von Notfallseelsorgern betreut. Zudem hat die Polizei eine Anlaufstelle für Bürger auf der Robert-Schuman-Allee eingerichtet. "Die Anlaufstelle richtet sich an alle Personen, die sich von der Tat betroffen fühlen und einen Ansprechpartner suchen", heißt es in einer Polizeimitteilung.
Die Polizei bittet weitere Zeugen, deren Personalien bislang nicht aufgenommen wurden, sich unter 065198343900 zu melden. Außerdem wurde ein Hinweisportal eingerichtet, über das mögliche Fotos oder Videos der Tat an die Ermittler übermittelt werden können.
Erstmeldung vom 15. Juli, 12.20 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.05 Uhr.
Titelfoto: Floria Blaes/dpa