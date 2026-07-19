Messerattacke auf "Blauliachd-Party": Acht Menschen verletzt, Täter flüchtig

Egling - Am Samstag, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei aufgrund eines Messerangriffs zur "Blauliachd-Party" nach Egling gerufen. Vor Ort fanden die Beamten mehrere verletzte Personen vor.

Die Polizei sucht nach Täter nach Messer-Attacke. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Als die ersten Kräfte eintrafen, war die Situation vor Ort zunächst sehr unübersichtlich.

Die Stimmung auf dem Festgelände war demnach angespannt, aufgeheizt und teilweise aggressiv. Es konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sich der oder die Täter noch unter den etwa 700 anwesenden Personen befanden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 24-jähriger Österreicher im Verlauf des Abends mit seinem 16-jährigen Freund zum Ausgang gehen, als ihn ein unbekannter Täter mit einem Schlag gegen seinen Kopf zu Boden brachte.

Von dort musste er mit ansehen, wie die fremde Person mit einem Messer seinem Freund den Unterarm aufschlitze. Er erlitt durch den Angriff eine schwere Arterielle-Schnittverletzung.

Anschließend kam es auf der "Blauliachd-Party" zu weiteren Körperverletzungen gegen Besucher. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Durch die verschiedenen Angriffe wurden insgesamt acht Personen verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.