Betrunkener Streit eskaliert: Frau mit Schnittverletzungen aufgefunden

Lappersdorf - In der Nacht zum Dienstag ist die Polizei zu einem Einsatz in einer Wohnung im Landkreis Regensburg gerufen worden. Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten informierte eine Frau Freunde darüber, dass er sie mit einem Messer bedroht haben soll.

Die Polizei konnte den Lebensgefährten festnehmen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Als die Einsatzkräfte gegen Mitternacht eintrafen, stand die 26-Jährige an der Wohnungstür.

Sie hatte oberflächliche Schnittverletzungen. Weil sie den Anweisungen der Polizei nicht folgte, mussten die Beamten sie gegen ihren Willen aus dem Gefahrenbereich bringen.

Anschließend forderten die Beamten den 27-jährigen Partner auf, die Wohnung zu verlassen. Er kam der Aufforderung unbewaffnet nach und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte, standen beide Beteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Mann wurde anschließend wegen seines psychischen Zustands in eine Fachklinik eingewiesen.