Brutaler Angriff in Spielhalle: Mann rammt Kontrahent Klappmesser in den Rücken

Traunstein - Nach einer Auseinandersetzung in einer Spielhalle in Traunstein sitzt ein 26-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Er sitzt mittlerweile in U-Haft. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gerieten der Tatverdächtige und ein 31-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Spielhalle am Bahnhofplatz aneinander.

Nach wechselseitigen Schlägen mit Flaschen soll der 26-Jährige dabei seinem Kontrahenten ein Klappmesser bewusst in den oberen Rücken gestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben.

"Es besteht der dringende Verdacht, dass dieses Verhalten des Beschuldigten geeignet war, lebensgefährliche Verletzungen zu verursachen, und er den tatsächlichen Eintritt derartiger Verletzungen und auch den Tod des 31-Jährigen zumindest billigend in Kauf nahm", erklärte die Ermittlungsbehörde.

Auch der 26-Jährige wurde den Angaben zufolge verletzt. Er habe insbesondere Hautdefekte erlitten. Der 26-Jährige versuchte zu flüchten, als die Polizei eintraf. Er konnte aber umgehend gestoppt und festgenommen werden.

"Die beiden verletzten türkischen Staatsangehörigen wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht", so die Polizei. Der 31-Jährige sei noch in der Nacht notoperiert worden. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand befindet er sich jedoch mittlerweile außer Lebensgefahr."