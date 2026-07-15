Tödliche Messerattacke auf offener Straße: 23-Jähriger stirbt vor den Augen zahlreicher Zeugen

Trier - Tödlicher Gewaltausbruch am helllichten Tag! In Trier ist ein 23 Jahre alter Mann nach einer Messerattacke auf offener Straße gestorben. Zahlreiche Menschen wurden Zeugen der Tat.

Im rheinland-pfälzischen Trier kam es am Mittwochmorgen zu einer grausamen Gewalttat mit einem Todesopfer. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Nach Angaben der Polizei waren Zeugen am Mittwochmorgen gegen 9.55 Uhr auf die Tat in der Robert-Schuman-Allee aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte.

Demnach soll ein 23-Jähriger einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei den tatverdächtigen 23-Jährigen wenig später an und nahm ihn vorläufig fest.

Der schwer verletzte 23-Jährige wurde noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte erlag er allerdings seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Ermittler bislang noch keine Angaben machen.