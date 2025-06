Tödlicher Streit: 15-Jähriger stirbt bei Messerattacke - junge Frau festgenommen

Pleinfeld - Tödliche Auseinandersetzung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Bayern): Ein 15-Jähriger ist am Samstagabend mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er starb. Tatverdächtig ist eine junge Frau.

Alles in Kürze

Die Polizei leistete Erste Hilfe, doch der Jugendliche starb. © NEWS5 / Markus Zahn

Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr im Ortsteil Ramsberg: Einem Polizeisprecher zufolge seien um diese Zeit zwei Gruppen bestehend aus Jugendlichen und Heranwachsenden aufeinander getroffen.

In der Folge habe sich ein Streit zwischen mehreren Personen entwickelt, der in einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung ausuferte, "in deren Verlauf ein 15-jähriger Jugendlicher schwere Verletzungen durch ein Messer erlitt".

Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei blieben erfolglos: Der Jugendliche starb an seinen schweren Verletzungen.

Die Beteiligten seien geflüchtet - es wurde von den Polizisten sofort eine Fahndung eingeleitet. Im Laufe des Abends habe eine 19 Jahre alte Verdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden können.