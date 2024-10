Messerattacken in Vorgärten: Hatte Angreifer psychische Probleme?

Vechelde/Vallstedt - Nach einem Messerangriff im Landkreis Peine mit vier Schwerverletzten muss jetzt entschieden werden, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt.

Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Der 32-Jährige werde einem Richter am zuständigen Amtsgericht Braunschweig vorgeführt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Über das Motiv des Mannes und weitere Hintergründe der Tat gibt es bislang keine Erkenntnisse. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es bei dem Tatverdächtigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung.

Der 32-Jährige stammt aus Peine (Niedersachsen), er ließ sich noch vor Ort von Polizisten widerstandslos festnehmen.

Der Angreifer hatte am Samstagnachmittag drei Männer sowie eine 48-jährige Frau mit einem Messer an einem Straßenrand im Ort Vallstedt schwer verletzt. Nach Informationen der Peiner Allgemeinen Zeitung hatten die Opfer den Gehweg gekehrt oder sich in ihren Vorgärten befunden, als sie attackiert wurden.