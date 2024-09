24.09.2024 15:09 Versuchter Messer-Angriff in Fitnessstudio in Rheinland-Pfalz

Von Maximilian Hölzel

Mayen - Horror-Szenario! Am frühen Dienstagmorgen kam es in einem Fitnessstudio in der Innenstadt von Mayen (Rheinland-Pfalz) zu einem dramatischen Messer-Vorfall. In einem Fitnessstudio im rheinland-pfälzischen Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) ereignete sich am Dienstag ein versuchter Messer-Angriff. (Symbolfoto) © 123rf/vertolet Laut Angaben der Polizeiinspektion Mayen wurde gegen 6.32 Uhr der Notruf alarmiert, nachdem ein 26-jähriger Deutscher zunächst einen anderen Gast des Fitnessstudios ohne erkennbaren Grund angegriffen hatte.

Als sich das Opfer zur Wehr setzte, verließ der Angreifer schließlich den Trainingsraum. Kurze Zeit später kehrte er allerdings mit einem Messer zurück und bedrohte sowohl die anwesenden Gäste als auch einen Angestellten des Studios. Messerattacke Gemütlicher Fußballabend endet in Prügelei mit Messer: Mehrere Verletzte! Zu diesem Zeitpunkt befanden sich neben dem Mitarbeiter noch drei weitere Gäste im Fitnessstudio. Sie handelten umgehend und verständigten die Polizei, die schnell am Einsatzort eintraf. Die Beamten konnten den Mann in der Folge ohne weitere Zwischenfälle überwältigen, in Gewahrsam nehmen und das Messer sicherstellen. 26-jähriger Täter wohl psychisch krank Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 26-Jährige an einer psychischen Erkrankung leidet. Er wurde nach seiner Festnahme einem Amtsarzt vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik eingewiesen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

