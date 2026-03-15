Weil er ihn beim Vorbeigehen streifte: Mann von Unbekanntem mit Messer angegriffen
Von Paula Kühn
Detmold - Ein Mann (31) ist in Detmold (NRW) von einem Unbekannten bei einer plötzlichen Attacke mit einem Messer verletzt worden.
Das berichtete die Polizei. Der 31-Jährige war am Samstagabend in einem Naherholungsgebiet im Detmolder Ortsteil Pivitsheide unterwegs.
Im Vorbeigehen streifte er demnach einen anderen Mann, woraufhin sich die beiden den Angaben zufolge stritten.
Plötzlich habe der zweite Mann ein kleines Messer gezogen und auf den Oberschenkel des 31-Jährigen eingestochen, teilte die Polizei mit.
Der Verletzte fuhr in ein Krankenhaus, wo die circa zwei Zentimeter tiefen Stichverletzungen versorgt wurden.
Aktuell sucht die Polizei noch nach dem unbekannten Täter.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa