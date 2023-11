Zwei 45-jährige Männer erstochen? 21-Jähriger festgenommen

Hannover - Ein 21-Jähriger soll zwei Männer in Hannover in der Nacht zum Dienstag mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben. Er konnte geschnappt werden.

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung rollt einen blutigen Teppich zusammen. © dpa/TNN

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, schlug der Täter das erste Mal gegen 2.10 Uhr in der Scheffelstraße im Stadtteil Nordstadt zu. In einer Spielhalle griff er einen 45-Jährigen unvermittelt an.

Mit einer Stichwaffe verletzte er den Mann tödlich. Rettungsdienst und Notarzt versuchten den 45-Jährigen wiederzubeleben. Vergeblich. Er starb noch am Tatort.

Ein 49-Jähriger wurde leicht verletzt, als er dem 45-Jährigen zu Hilfe eilte. In einer Klinik wurde er ambulant behandelt.

Der Messerstecher flüchtete nach der Tat. Nur wenige Hundert Meter entfernt vor einem Hotel an der Hamburger Allee schlug er gegen 2.40 Uhr erneut zu.

Dort stach der Täter einen ebenfalls 45-Jährigen unvermittelt nieder. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen.