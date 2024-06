Zwei Einsätze in zwei Städten: Polizei muss wegen Messermännern ausrücken

Neustadt an der Orla/Schleiz - Die Polizei musste am Wochenende im Saale-Orla-Kreis wegen zwei mit Messern bewaffneten Männern ausrücken.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Zum ersten Einsatz kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr in Neustadt an der Orla. Zuvor hatten Anwohner der Polizei gemeldet, dass im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße ein Mann mit einem Messer herumlaufen soll.

Beim Versuch, dem Täter das Messer abzunehmen, wurde ein Passant leicht verletzt. Der Messermann flüchtete daraufhin.

Die Einsatzkräfte fahndeten anschließend nach dem namentlich bekannten Mann, finden konnten sie ihn allerdings nicht. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen laufen.

Gegen 23 Uhr kam es dann in der Kreisstadt Schleiz zu einem ähnlichen Vorfall. Ein polizeibekannter 39-Jähriger lief auf dem Neumarkt mit einem Küchenmesser umher.

Als Passanten den Mann bemerkten, riefen sie die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen wenig später schnappen und das Messer sicherstellen.