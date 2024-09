Am Sportplatz eskaliert ein Zoff: Zwei Männer mit Stichverletzungen im Krankenhaus!

Karlsbad - Bei einem heftigen Disput haben in Karlsbad bei Karlsruhe zwei junge Männer mehrere Stichverletzungen davongetragen.

Zwei junge Männer wurden im Kreis Karlsruhe im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der blutige Vorfall ereignete sich in der Nacht zum gestrigen Samstag gegen 1.20 Uhr am Sportplatzgelände in Karlsbad-Langensteinbach.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, soll es dort aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit mit mehreren Beteiligten gekommen sein.

Im Zuge dessen zogen sich zwei 18- und 19 Jahre alte Männer mehrere Stichverletzungen zu, woraufhin beide im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Lebensgefahr bestehe in beiden Fällen glücklicherweise nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die unter anderem auch ein Polizeihubschrauber involviert war, zeigte Erfolg.