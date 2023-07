Frau schiebt Mega-Ausraster im Flughafen: Zerstörungswut endet in Polizeigewahrsam!

Mexiko-Stadt - Als Maria Guadalupe (56) am Flughafen in Mexiko -Stadt feststellen musste, dass ihre Flugreservierung fehlschlug, verlor sie die Beherrschung.

Irre Szenen am "Mexico City International Airport". © Screenshot/Twitter/@siete_letras

Eine Flugreise kann durchaus an den Nerven zehren, doch solche Szenen wie vom gestrigen Mittwoch erlebt man dann doch selten.

In völliger Rage rupfte die 56-Jährige mehrere Bildschirme und Barcode-Scanner von den Schreibtischen am Ticket-Schalter, hielt sie demonstrativ in die Luft, um die Gerätschaften dann mit voller Wucht auf den Boden zu schmettern.

Auslöser für ihren Zorn sei eine schlechte Nachricht von einem der Flughafen-Mitarbeiter gewesen, berichtete "Daily Mail" am Donnerstag. Dieser habe Guadalupe offenbar mitgeteilt, dass die Fluggesellschaft ihre Reservierung nicht im System finden könne.

Der Angestellte habe der entsetzten Frau daraufhin empfohlen, sich an die Reiseagentur zu wenden und sich das Geld für das ungültige Ticket zurückerstatten zu lassen.

Stattdessen entschied sich die erzürnte Kundin dafür, ihren Unmut über das Versagen der Reisegesellschaft an Ort und Stelle auszulassen.