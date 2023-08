Leichenteile von 13 Menschen in Tiefkühltruhen gefunden

Poza Rica - Polizisten haben in Mexiko Leichenteile von mindestens 13 Menschen in Gefriertruhen entdeckt.

Die Polizei entdeckte in Leichenteile in Kühltruhen. (Symbolbild) © 123RF/pxhidalgo

Die Ermittlungen zu dem Fund in zwei Häusern in der Stadt Poza Rica im Osten des Landes liefen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Veracruz am heutigen Montag mit.

Sechs Verdächtige seien festgenommen worden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

In Mexiko sind zahlreiche Organisationen aktiv, die in Drogenhandel, Erpressungen und Entführungen verwickelt sind.