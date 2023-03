Sechs Frauen vermisst: Jetzt wurden von fünf die Leichen gefunden!

Juventino Rosas - In Mexiko sind fünf Frauen ermordet aufgefunden worden, die seit rund zehn Tagen zusammen mit einer weiteren Frau vermisst wurden.

Die Polizei entdeckte die Leichen von fünf vermissten Frauen. Von einer sechsten fehlt weiterhin jede Spur. (Symbolbild) © AFP/Pedro Pardo

Die Leichen der Opfer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren seien verbrannt worden, teilte Staatsanwalt Carlos Zamarripa am Freitag weiter mit.

Die Frauen waren am 7. März im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato verschwunden, als sie zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeit in einem luxuriösen Club im Ort Celaya waren. Ihre sterblichen Überreste wurden nun im Ort Juventino Rosas gefunden.

Staatsanwalt Zamarripa zufolge konnten sechs Verdächtige festgenommen werden, darunter ein Mann aus Honduras. Sie hätten die Frauen nach Juventino Rosas gebracht.

Die Verdächtigen hätten ausgesagt, einer kriminellen Bande aus dem Bundesstaat Tamaulipas im Nordosten an der Grenze zur USA anzugehören. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an.

In Mexiko gibt es seit Jahren eine Welle der Gewalt gegen Frauen; nach Angaben der UNO werden im Durchschnitt zehn Frauen pro Tag ermordet. Im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen mexikanischen Zahlen insgesamt 3754 Frauen in dem Land ermordet, 947 davon wurden offiziell als Femizide eingestuft, also die Ermordung von Frauen wegen ihres Geschlechts.