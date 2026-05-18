Mindestens schon eine Woche tot: "Timmy" soll vor der dänischen Küste liegen bleiben

Anholt/Schwerin - Der als " Timmy " bekannte tote Buckelwal wird aller Voraussicht nach vor der dänischen Insel Anholt liegen bleiben. Das Tier befinde sich in dänischem Gebiet und die dortigen Behörden gingen davon aus, dass es dort liegen bleibe, sagte ein Sprecher von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium. Der Wal war vor mehr als zwei Wochen lebend von einer privaten Initiative aufwendig Richtung Nordsee abtransportiert worden und strandete rund zwei Wochen später tot vor Anholt.

Der tote Körper von "Timmy" liegt vor der dänischen Insel Anholt. Der Wal war Ende März erstmals am Timmendorfer Strand gestrandet und rund einen Monat später in die Nordsee transportiert worden. © Marcus Golejewski/dpa

Man nehme an, dass der Wal schon mindestens eine Woche tot sei, wahrscheinlich länger, hieß es vom Ministerium. Der Verwesungszustand würde nicht nur einen möglichen Transport, sondern auch eine Untersuchung erschweren.

Das Ministerium bemühe sich, den am Wal gefundenen Sender zu bekommen und die Daten auszuwerten. Möglicherweise könne man so Erkenntnisse dazu erhalten, wie lange das Tier noch lebte und wo es sich aufgehalten habe.

Karin Walter-Mommert, eine der Geldgeberinnen für die vorhergehende Bergung von der deutschen Küste, habe dem Ministerium die Möglichkeit einer entsprechenden Auswertung zugesagt. Noch habe die dänische Umweltbehörde den Sender.

Die dänische Behörde hatte zuvor schon mitgeteilt, es gebe keine Pläne, den Wal zu entfernen oder den Kadaver genauer zu untersuchen.