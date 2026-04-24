24.04.2026 16:57 Wenn ein Automat Gesichter ausspuckt: Aktion in der HafenCity hinterfragt Schönheitsideale

"The Beauty Machine" soll zeigen, wie stark KI und Algorithmen unser Schönheitsbild prägen und wie wichtig es ist, sich dessen bewusst zu werden.

Von Madita Eggers

Hamburg - Wer am Freitag im Hamburger Westfield-Center unterwegs war, hat vielleicht einen ungewöhnlichen Verkaufsautomaten entdeckt: Hinter der Scheibe warteten keine Snacks, sondern täuschend echte Gesichter mit unterschiedlichen Haut- und Augenfarben – die sich auf den zweiten Blick jedoch alle erschreckend ähnelten.

Psychotherapeutin Franca Cerutti vor der "The Beauty Machine", die am Freitag vor dem Hamburger Westfield-Center für einen Tag installiert wurde. © Tag24/Madita Eggers Hinter der Kunstinstallation steckt die Kosmetikmarke "Dove". "The Beauty Machine" soll zeigen, wie stark KI und Algorithmen unser Schönheitsbild prägen und wie wichtig es ist, sich dessen bewusst zu werden, um einer "Monokultur der Schönheit" entgegenzuwirken. Dabei wirke die "Beauty Machine" vielleicht wie ein Blick in die Zukunft, sei in den sozialen Medien aber schon längst Realität, betonte Alissa Martens von "Dove" am Freitag. "Der Algorithmus bestimmt längst mit, wie Schönheit aussehen soll." Ein gefährlicher Trend, den auch Psychotherapeutin Franca Cerutti, bekannt aus dem Podcast "Psychologie to go", mit großer Sorge beobachtet. Thema "Keiner hat an diese Idee geglaubt!": Miniatur Wunderland feiert Meilenstein "Das Problem ist, dass wir uns nicht nicht vergleichen können. Das ist einfach unmöglich, das ist so, als hätten wir den Anspruch an uns, morgen aufzuwachen und keine Gesichter mehr zu erkennen", so die Therapeutin im TAG24-Gespräch. Vergleiche sind evolutionär tief im Menschen verankert – problematisch wird es jedoch, wenn die Maßstäbe unrealistisch sind. Genau das passiere heute verstärkt durch Social Media.

Anfang April feierte "The Beauty Machine" ihre Premiere in der Londoner Waterloo Station. Weitere europäische Städte wie Paris sollen folgen. © Dove

Therapeutin bezeichnet Social Media als "Fenster zu einer Fake-Welt"

"The Beauty Machine" scannt die Gesichter von Passantinnen und Passanten und lässt sie anschließend scheinbar aus verschiedenen Gesichtern wählen – die sich am Ende jedoch alle stark ähneln und nahezu gleich wirken. © Dove Cerutti warnt: "Wenn wir jetzt daran gewöhnt werden, durch Algorithmen uns an vollkommen unrealistischen Standards zu messen und an Schönheitsidealen, die so überhaupt nicht in der echten Welt existieren, und uns dadurch unter Druck setzen lassen, dann macht das etwas mit unserer Psyche." Ein entscheidender Unterschied zu früher liege in der Vergleichsbasis: Während Menschen sich noch vor wenigen Jahren überwiegend mit realen Personen aus ihrem direkten Umfeld verglichen haben, erfolgt der Vergleich heute mit einer globalen, zugleich stark gefilterten, bearbeiteten oder KI-generierten Online-Welt. Cerutti beschreibt dies als "Fenster zu einer Fake-Welt" und dennoch verarbeite unser Gehirn diese Inhalte oft so als wären sie die Realität. Thema Buckelwal "Timmy" sorgt für steigende Nachfrage nach Kinderbüchern Als Beispiel, wie schnell und tiefgreifend sich Schönheitsideale durch Medien verändern können, verwies Cerutti auf die Fiji-Inseln. Vor der Einführung westlichen Fernsehens 1995 galt dort ein anderes Körperideal, geprägt von eher kräftigeren Körpern, und es gab keine dokumentierten Essstörungen. Nur drei Jahre nach dem Einzug von US-Serien veränderte sich das Bild deutlich: Bereits 37 Prozent der jungen Frauen berichteten von Unzufriedenheit mit ihrem Körper, und etwa elf Prozent gaben an, ungesundes Verhalten wie Erbrechen zur Gewichtsregulation eingesetzt zu haben.

"The Beauty Machine" direkt wieder abgeschaltet