"Keiner hat an diese Idee geglaubt!": Miniatur Wunderland feiert Meilenstein

Das Miniatur Wunderland in Hamburg wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Im Interview mit TAG24 sprach Gründer Frederik Braun über seine Motivation.

Von Madita Eggers

Hamburg - Das "Miniatur Wunderland" in der Hamburger Speicherstadt wird in diesem Jahr 25 Jahre alt: ein Vierteljahrhundert Modellbau im Maßstab 1:87, Millionen Besucher aus aller Welt und immer neue Superlative. Für Gründer Frederik Braun (58) ist es ein Meilenstein, der sich kaum greifen lasse. "Es ist so surreal. Für mich haben wir gestern erst angefangen", wie er TAG24 am Mittwochabend am Rande des 50. Geburtstags von "Knack den Krebs" verriet.

Frederik Braun (l.) zusammen mit Dr. Holger Iversen bei der Geburtstagsfeier zu 50 Jahre "Knack den Krebs" am Mittwochabend im "Miniatur Wunderland". © Tag24/Madita Eggers Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit Braun eröffnete er am 16. August 2001 die ersten drei Themenwelten – Mitteldeutschland, Knuffingen und Österreich – und legte damit den Grundstein für die beliebteste und am häufigsten besuchte Touristenattraktion Deutschlands. "Damals hat uns jeder gesagt: 'Das wird nichts'. Keiner hat an diese Idee geglaubt", erinnerte sich Braun im TAG24-Gespräch. Umso bewegender sei es, im Rahmen des Jubiläums Wegbegleiter von damals wiederzutreffen. "Sich zu erinnern, wie es damals war und was daraus geworden ist, ist für mich eigentlich das Schönste dieses Jahr. Es ist ja wie ein Märchen", so Braun. Schön sei es natürlich auch, allen Kritikern die Erfolge des "Das wird eh nichts"-Projekts unter die Nase zu reiben. Zum Jubiläum planen die Macher zahlreiche Aktionen. Höhepunkt wird eine "verrückte Nacht" vom 15. auf den 16. August – pünktlich zum Geburtstag des Wunderlands. Gefeiert werden soll ohne Pause bis in den nächsten Tag hinein. Thema Dieser Tag kann unsere Zukunft verändern - Warum alle mitmachen sollten Ein weiteres Highlight für Braun ist eine ungewöhnliche Ehrung der Deutschen Bahn: Ein echter ICE soll den Namen "Knuffingen" tragen, benannt nach der fiktiven Wunderland-Stadt. "Das ist surreal, dass eine Fantasiestadt in unserer Welt Teil der realen Infrastruktur wird", so Braun. "Das ist schon absolut schräg und auch ein bisschen ein Ritterschlag."

Im März 2025 hat das "Miniatur Wunderland" mit Dorina Trillitzsch aus Thüringen seine 25-millionste Besucherin begrüßt. Die 59-Jährige erhielt als Jubiläumsgast lebenslangen freien Eintritt und wurde als Figur im Modellbau verewigt. © Miniatur Wunderland

Zur Eröffnung der Themenwelt "Monaco" im Jahr 2024 reisten sogar Fürst Albert II. und Charlène von Monaco mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella eigens aus dem Fürstentum an. Sie gehörten zu den Ersten, die einen Blick auf die detailgetreue Miniaturwelt im Maßstab 1:87 werfen durften. © Miniatur Wunderland

Wunderland-Gründer Frederik Braun über Erfolg: "Wie eine Droge für mich"