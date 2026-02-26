50 Jahre "Knack den Krebs" im Miniatur Wunderland: "Kind sein heißt nicht gesund zu sein!"

Hamburg - Was 1975 mit einer Handvoll betroffener Eltern begann, ist heute ein Verein mit über 1000 Mitgliedern: Seit 50 Jahren unterstützt die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg unter dem Motto "Knack den Krebs" das Kinderkrebs-Zentrum am Universitätsklinikum Hamburg -Eppendorf (UKE). Ein Jubiläum so besonders, dass für die Feier am Mittwoch Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD) eine Bürgerschaftssitzung schwänzte – "Sagen Sie keinem, dass ich heute hier bin" –, Sänger Sasha ein exklusives Konzert spielte und das Miniatur Wunderland dafür sogar seine Türen schloss.

Frederik Braun (l.) zusammen mit Dr. Holger Iversen am Mittwoch. © Tag24/Madita Eggers

Eine Etage unter (und später auch innerhalb) der beliebten Touristenattraktion wurde der 50. Geburtstag mit zahlreichen Unterstützern und Gästen groß gefeiert.

Durch den Abend führte Jörg Pilawa (60), der auf der Bühne prompt von seiner neuen Partnerin CDU-Politikerin Julia Klöckner (53) angerufen wurde: "Ich schwöre, das war nicht geplant".

Normalerweise ist das Miniatur Wunderland bis spät in die Nacht geöffnet – für diesen Anlass wurde der Betrieb jedoch für zwei Stunden unterbrochen.

Mitbegründer Frederik Braun (58) erklärte gegenüber TAG24: "Wir haben lange nach einem Termin gesucht, wo wir das machen können. Aber uns war klar, dass wir unterstützen wollen: Es ist ein wichtiges Signal, um den Krebs irgendwann zu knacken."

Auch für Gastgeber Dr. Holger Iversen war der Abend ganz besonders: "So etwas haben wir noch nie gemacht, aber man wird ja nur einmal 50." Oder wie Tschentscher es in seiner Rede betonte: "Wenn man Gutes zu berichten hat, darf man auch mal feiern!" Im Namen des Senats dankte er dem Verein für dessen jahrzehntelanges Engagement.

Als einst betroffener Vater engagiert sich Iversen bereits seit 27 Jahren ehrenamtlich im Vorstand des Vereins: "Mein Sohn hatte Krebs und ist heute glücklicherweise geheilt." Nach dessen Therapie sei für ihn klar gewesen: "Man muss irgendwas tun, man muss sich engagieren. Kind sein heißt nicht automatisch gesund zu sein!", wie er gegenüber TAG24 betonte.

Als größte Herausforderung in all den Jahren beschreibt Iversen den Wendepunkt durch die Chemotherapie: "Auf einmal konnten viele Kinder gerettet werden – aber eben nicht alle." Noch immer könnten rund 20 Prozent der erkrankten Kinder nicht geheilt werden. Deshalb habe der Verein Anfang der 2000er-Jahre mithilfe einer größeren Erbschaft ein eigenes Forschungsinstitut gegründet. Darauf sei man besonders stolz. "Knack den Krebs geht eben nur über Forschung", so Iversen.