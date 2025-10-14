Welcher Tag ist heute? Mutig trotz Angst - Diese Menschen werden heute zelebriert

In den USA wird jedes Jahr am zweiten Dienstag im Oktober der Face Your Fears Day gefeiert - diesmal am 14. Oktober 2025. In Deutschland heißt er Stell-Dich-Deinen-Ängsten-Tag.

Trau Dich! Am Stell-Dich-Deinen-Ängsten-Tag kannst Du Deinen Phobien den Kampf ansagen. © 123RF/melpomen

Ob Spinnen, Clowns, Höhen oder das Telefonieren - sicherlich gibt es für jeden etwas, das ihm Angst und Schrecken bereitet. Und das ist total normal.

Ängste sind ein wichtiger Schutzmechanismus, können ein Leben bei ausgeprägten Phobien und Angststörungen jedoch stark einschränken.

Für mehr Bewusstsein zu den vielen verschiedenen Ängsten und um Mut zu machen, hat US-amerikanischer Life-Coach Steve Hughes den Aktionstag ins Leben gerufen.

Dieser Tag feiert Menschen, die sich ihren Ängsten gestellt oder sie vielleicht sogar überwunden haben, und ermutigt andere, dies ebenfalls zu tun oder über Ängste zu sprechen. Denn auch das ist ein wichtiger Schritt.

Viele Menschen stellen sich beispielsweise spielerisch ihrer Angst vor Ablehnung. Bei der Rejection Therapy (übersetzt Ablehnungstherapie) bitten sie fremde Menschen um etwas, mit dem Ziel, abgelehnt zu werden.

Ist man häufig einer Abfuhr ausgesetzt, soll das die Angst vor Absagen nehmen.