Erst Beauty-Stylistin, jetzt Hexe: drastischer Jobwechsel mit magischen Folgen fürs Konto!

Mithilfe von Karten tätigt Jessica Caldwell (29) Aussagen über die Zukunft ihrer Klienten. © Screenshot/Instagram/@sparklesandskullswitchcraft

Wer kennt es nicht: Während der Arbeit schaut man hier und da auf das eigene Smartphone und scrollt sich durch die unendlichen Weiten von Instagram und Co. So begann auch die spirituelle Reise von Jessica Caldwell aus Wales, die eines Tages auf eine Hexen-Community stieß, die sie direkt in ihren Bann zog.

Gegenüber "New York Post" erklärte die 29-Jährige am Montag, dass sie derart angetan von der Hexerei war, dass sie ihren Job im Nagelstudio hinschmiss, um selbst ihr Glück als professionelle Hexe zu versuchen.

Nach dem Durchforsten sämtlicher Lektüre sei Caldwell schnell klar geworden, dass ihre magischen Fähigkeiten als Wahrsagerin mit Karten oder Kristallen am ausgeprägtesten seien.

Aus ihrer neuen Leidenschaft fürs Hexenwerk wurde schnell ihr neuer Job. Nachdem sie ihre Dienste auf ihrem Instagram-Profil öffentlich anbot, stiegen die Follower-Zahlen ebenso schnell, wie die zahlenden Kunden.

Inzwischen hat die Hellseherin fast 25.000 Anhänger, denen sie online die Karten liest. Über 5000 Menschen würden für ihre Dienste dabei bezahlen, so Caldwell.