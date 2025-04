Geheimnisvolle Postkarte von der Titanic: Hat der Verfasser die Katastrophe kommen sehen?

Archibald Gracie überlebte den Untergang der Titanic nur ganz knapp. Der Passagier der 1. Klasse klammerte sich an ein gekentertes Rettungsboot und rettete zuvor vielen Menschen das Leben. © Montage: Kate Odell, Public domain, via Wikimedia Commons ,

113 Jahre nach dem Untergang der Titanic (15. April 1912) wurde die Postkarte versteigert. Geschrieben wurde sie von Colonel Archibald Gracie, einem der 709 Überlebenden des Unglücks.

In der Karte, die vom 10. April datiert war und beim zweiten Zwischenstopp der Titanic in Irland abgegeben wurde, teilt der Colonel mit einem Bekannten seine Gedanken zum damals größten Schiff der Welt. "Es ist ein gutes Schiff, aber ich werde das Ende meiner Reise abwarten, bevor ich ein Urteil über sie fälle."

Gleichzeitig macht Gracie deutlich, dass er wohl lieber mit einem anderen Schiff die Reise über den Atlantik unternommen hätte: "Die Oceanic ist wie ein alter Freund, und obwohl sie nicht den ausgefeilten Stil und das abwechslungsreiche Vergnügen dieses großen Schiffes hat, vermisse ich sie doch wegen ihrer seetüchtigen Qualitäten und ihres yachtähnlichen Aussehens."

Fünf Tage später kollidierte die Titanic mit einem Eisberg vor Neufundland, der Rest ist Geschichte.

Nun wurde die Karte aus dem Nachlass eines Nachkommen des Empfängers der Karte in England versteigert. 60.000 Britische Pfund (70.000 Euro) erhoffte man sich beim Auktionshaus Henry Aldridge & Son. Am Ende waren es "etwas" mehr: Schlappe 300.000 Pfund, also knapp 350.000 Euro, ließ sich ein Bieter, das geschichtsträchtige Dokument kosten, berichtet der Guardian.