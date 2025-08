Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für August 2025

Liebe und Partnerschaft



Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Ein Wellness-Wochenende bringt Deinem Liebesleben mehr als eine durchtanzte Nacht im Club. Denke über einen kleinen Kurzurlaub nach, er würde Dir guttun. Sei ruhig etwas offener, auch was Deine erotische Seite betrifft. So bringst Du neuen Schwung in den Alltag und in Dein eigenes Wohlbefinden. Knüpfe neue Kontakte, pflege alte Freundschaften. Rede über die schönen Seiten des Lebens, und warum nicht mal wieder einen Liebesbrief schreiben?

Gesundheit und Fitness

Eine drohende Erkältung solltest Du ernst nehmen und rechtzeitig dagegen steuern. Körperliche Bewegung bringt auch Deine Gedanken wieder in Schwung. Bemühe Dich um ein regelmäßiges und ausgewogenes Fitnessprogramm. Jetzt zählt nicht blinder Aktionismus, sondern die richtige Balance zwischen Aktivität und Entspannung. Finde Deine Mitte. Eine Reise könnte Dir guttun und Dich auf neue Gedanken bringen.

Beruf und Finanzen

Du ziehst Dein Pflichtprogramm souverän durch, auch wenn es immer ein paar Nörgler gibt. Bleibe wachsam gegenüber äußeren Einflüssen, Deine Bodenhaftung ist gerade etwas wackelig. Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz, Du wirst vermutlich keinen bekommen. Setze das fort, was Du schon vor längerer Zeit begonnen hast. Du hast die Kraft und das Know-how, also lege los!