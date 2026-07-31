Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für August 2026

Die Sternenkundler haben gesprochen. Was sie Deinem Sternzeichen Jungfrau über Liebe, Gesundheit und Finanzen verraten, kannst Du gleich im Monatshoroskop für Jungfrau im August nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du es nicht willst, musst Du Dich nicht langweilen. Deine Kontaktfreudigkeit beschert Dir neue Bekanntschaften und Eroberungen. Jetzt kannst Du die Harmonie in vollen Zügen genießen. Du wirkst sehr verführerisch und hast eine starke erotische Ausstrahlung. Mit großem Charme und Optimismus überwindest Du persönliche Krisen und strebst neue Möglichkeiten sowie Veränderungen an.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich stark und jeder Situation gewachsen. Allerdings neigst Du dazu, Dich zu überschätzen – Deine Energie lässt auch mal nach. Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Gleichzeitig bist Du unruhig und brauchst etwas, an dem Du Deine Kraft kurz entschlossen auslassen und Deinen Elan beweisen kannst. Treibe Sport, das tut Dir gut!

Beruf und Finanzen

Nichts entgeht Deinen wachen Augen. Aber sammle nicht nur das Negative, sonst speicherst Du ein Zerrbild der Wirklichkeit, das Dich blockiert. Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von allein geflogen. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt – dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Die Zeit nimmt ihren Lauf, und wenn Du nicht wachsam bist, werden sich nur jene beruflich erfolgreich entwickeln, die nach vorne preschen.