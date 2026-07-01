Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Juli 2026

Welche Herausforderung, Richtungsentscheidung und Gelegenheit erwarten Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau im Juli? Finde es mit dem kostenlosen Monatshoroskop für Jungfrau heraus!

In diesem Monat verfügen Personen, die im Sternzeichen Jungfrau geboren wurden über große Vitalität. Dies hilft Dir wieder in Schwung zu kommen und Deine Gesundheit zu verbessern. Das Horoskop mit den kosmischen Ratschlägen für Jungfrau begleitet Dich durch Deinen Juli.

Liebe und Partnerschaft

Akzeptiere die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin, auch wenn Dir das widerstrebt. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern darauf, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Dein Sinn ist jetzt auf Liebe, Genuss, Freude und Frohsinn gerichtet. Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Du siehst förmlich das Spiel mit dem Feuer vor Deinen Augen – verbrenne Dich nicht!

Gesundheit und Fitness

Deine Kräfte schwanken zwischen Hoch und Tief, haushalte gut damit! Setze auf Vitamine, das stärkt Deine Abwehrkräfte. Trinke viel, um Deine Nieren zu unterstützen. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei würde Dir guttun.

Beruf und Finanzen

Mit Halbherzigkeit und Zögern verspielst Du Chancen. Teamwork ist jetzt das Zauberwort. Erfolg stellt sich nur ein, wenn Du gut mit anderen zusammenarbeitest. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation nicht immer optimal ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung. In geschäftlichen Angelegenheiten solltest Du Dich eher zurückhalten.