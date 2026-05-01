01.05.2026 04:00 Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Mai 2026

Monatshoroskop Jungfrau für Mai 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Du willst wissen, ob es die Sterne in der nächsten Zeit gut mit Dir meinen? Dann sieh Dir Deine astrologische Vorhersage für den Monat Mai an. Das Monatshoroskop für Jungfrau gewährt Dir aufschlussreiche Einblicke in alle wichtigen Lebensbereiche.

Monatshoroskop Jungfrau: Dein persönlicher Ausblick für Mai 2026. © 123RF/pumpking

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Die Sterne prophezeien dem Sternzeichen Jungfrau im Mai pures Liebesglück, wenn Du es schaffst, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch wie sieht es in den Bereichen Gesundheit und Beruf aus? Läuft es gut im Job, wie steht es um Dein körperliches Wohlbefinden und worauf solltest Du besonders achten? Die Antwort auf Deine Zukunftsfragen kannst Du im gratis Horoskop für Jungfrau nachlesen. Das Monatshoroskop für Jungfrau im Mai verrät Dir, wie die Konstellation der Himmelskörper Deinen Monat beeinflusst. Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.