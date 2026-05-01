Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Mai 2026
Du willst wissen, ob es die Sterne in der nächsten Zeit gut mit Dir meinen? Dann sieh Dir Deine astrologische Vorhersage für den Monat Mai an. Das Monatshoroskop für Jungfrau gewährt Dir aufschlussreiche Einblicke in alle wichtigen Lebensbereiche.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau
Die Sterne prophezeien dem Sternzeichen Jungfrau im Mai pures Liebesglück, wenn Du es schaffst, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch wie sieht es in den Bereichen Gesundheit und Beruf aus? Läuft es gut im Job, wie steht es um Dein körperliches Wohlbefinden und worauf solltest Du besonders achten? Die Antwort auf Deine Zukunftsfragen kannst Du im gratis Horoskop für Jungfrau nachlesen.
Das Monatshoroskop für Jungfrau im Mai verrät Dir, wie die Konstellation der Himmelskörper Deinen Monat beeinflusst.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.
Liebe und Partnerschaft
Du bist schnell genervt, wenn Du Dich dem Partner oder Deiner Partnerin zu sehr anpassen musst. Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings scheint schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Du solltest zusammen mit Deinem Schatz mehr Zeit verbringen. Viel Harmonie und Spaß erwarten Dich in Deiner Partnerschaft.
Gesundheit und Fitness
Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung.
Beruf und Finanzen
Ein starkes Gefühl weckt in Dir das Bedürfnis, neue Horizonte zu erobern. Diese Tendenz wird sich noch über lange Zeit fortsetzen. Deine Gewissenhaftigkeit setzt Du beruflich erfolgreich ein. Jobmäßig steht Dir nichts im Weg. Alles, was Du zurzeit an Projekten angehst, kann nur gelingen. Du bist beliebt und gefragt wie nie zuvor. Du hast den richtigen Weg eingeschlagen. Dein untrüglicher Instinkt führt Dich immer weiter Richtung Erfolg. Alles ist absehbar und überschaubar.
Titelfoto: 123RF/pumpking