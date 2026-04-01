Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für April 2026

Monatshoroskop Jungfrau für April 2026 – Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Im Monat April erwarten Menschen vom Sternzeichen Jungfrau die ein oder andere Überraschung. Ob diese gut oder schlecht sind, wird sich zeigen. Konkrete Ratschläge für Liebesdinge, Gesundheit und Beruf erfährst Du im gratis Monatshoroskop für Jungfrau.

Monatshoroskop Jungfrau: Dein persönlicher Ausblick für April 2026. © 123RF/ksym

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Jetzt ist die ideale Zeit, um Dir die Ruhe und Erholung zu gönnen, die Dein Körper so dringend benötigt. Auch in der Liebe braucht es ehrliche Gespräche und klare Spielregeln, während Du beruflich mit Charisma und klugem Austausch punkten kannst. Wenn Du besonnen bleibst und Deinen Ängsten keinen Raum gibst, wird sich vieles fügen. Erfahre noch mehr kosmische Botschaften in Deinem persönlichen Horoskop für Jungfrau. Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.

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Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.