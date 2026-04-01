Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für April 2026
Im Monat April erwarten Menschen vom Sternzeichen Jungfrau die ein oder andere Überraschung. Ob diese gut oder schlecht sind, wird sich zeigen. Konkrete Ratschläge für Liebesdinge, Gesundheit und Beruf erfährst Du im gratis Monatshoroskop für Jungfrau.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau
Jetzt ist die ideale Zeit, um Dir die Ruhe und Erholung zu gönnen, die Dein Körper so dringend benötigt. Auch in der Liebe braucht es ehrliche Gespräche und klare Spielregeln, während Du beruflich mit Charisma und klugem Austausch punkten kannst. Wenn Du besonnen bleibst und Deinen Ängsten keinen Raum gibst, wird sich vieles fügen.
Erfahre noch mehr kosmische Botschaften in Deinem persönlichen Horoskop für Jungfrau.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Jungfrau unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.
Liebe und Partnerschaft
Wenn Du willst, kannst Du einfach Deine Gefühle sprechen lassen. Die Probleme, die Du mit einem lieben Menschen hast, werden sich lösen. Setze Dich mit Deinem Schatz an den runden Tisch und stelle die Spielregeln Eures Zusammenlebens neu auf. Bleibe sachlich. Du willst es vielleicht noch nicht wahrhaben, dass die Partnerschaft am Ende sein könnte. Dein Partner bzw. Deine Partnerin hat ein Anliegen und rechnet fest mit Deinem Beistand – höre zu!
Gesundheit und Fitness
Ersetze negatives durch positives Denken und schon fühlst Du Dich wohler. Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Empfindliche Nebenhöhlen können Dir Probleme machen. Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut.
Beruf und Finanzen
Jetzt oder nie – Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Nur helle Köpfe besteigen den Thron des Erfolges. Die Zeit ist günstig für eine Verständigung mit Deinen Kollegen. Jede Art von Gedankenaustausch wird Dir guttun. Vielleicht bist Du nicht in absoluter Spitzenform, doch gute Energien begleiten Dich – und auch das bringt Dich weiter.
Titelfoto: 123RF/ksym